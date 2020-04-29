Степанов назвав можливі наслідки скорочення фінансування протитуберкульозної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні внаслідок скорочення фінансування протитуберкульозної служби може збільшитися захворюваність на туберкульоз, підвищитися смертність та скоротитися велика кількість медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Що відбувається з протитуберкульозною службою після старту другого етапу медичної реформи. Взагалі відбувається така дивна ситуація. У листопаді 2019 року урядом України була затверджена стратегія розвитку протитуберкульозної служби, ця стратегія була розрахована на три роки, починаючи з 2020-го і 2023 рік... головною її метою зробити цей процес ефективним, це коли ситуація з лікуванням кожного дня покращується... Дефіцит фінансування у порівняні з минулим роком доходить до 80%... Одномоментно, незважаючи на стратегію, ми їм за місяць сказали: "все, ви отримаєте набагато менше коштів, і як ви будете реформуватися, нікого не турбує”, — зазначає він.
Так, за його словами, цей процес - не оптимізація, це банальне скорочення медичних працівників.
“Наслідки будуть наступні, якщо ми зараз не зупинимо. Як мінімум за 2-3 роки ми отримуємо збільшення захворюваності на туберкульоз в розмірі 30%, ми отримуємо підвищення смертності від туберкульозу, ми отримуємо скорочення медичних працівників, яке буде обчислюватися тисячами людей. Найближчими днями ми запропонуємо реальний механізм, яким чином ми будемо фінансувати всі ці заклади”, — додав він.
Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я проводять аудит щодо перебігу другого етапу медреформи, що включатиме аналіз фінансування протитуберкульозної служби та психіатричних лікарень.