Степанов назвав можливі наслідки скорочення фінансування протитуберкульозної служби

“Що відбувається з протитуберкульозною службою після старту другого етапу медичної реформи. Взагалі відбувається така дивна ситуація. У листопаді 2019 року урядом України була затверджена стратегія розвитку протитуберкульозної служби, ця стратегія була розрахована на три роки, починаючи з 2020-го і 2023 рік... головною її метою зробити цей процес ефективним, це коли ситуація з лікуванням кожного дня покращується... Дефіцит фінансування у порівняні з минулим роком доходить до 80%... Одномоментно, незважаючи на стратегію, ми їм за місяць сказали: "все, ви отримаєте набагато менше коштів, і як ви будете реформуватися, нікого не турбує”, — зазначає він.

Так, за його словами, цей процес - не оптимізація, це банальне скорочення медичних працівників.

“Наслідки будуть наступні, якщо ми зараз не зупинимо. Як мінімум за 2-3 роки ми отримуємо збільшення захворюваності на туберкульоз в розмірі 30%, ми отримуємо підвищення смертності від туберкульозу, ми отримуємо скорочення медичних працівників, яке буде обчислюватися тисячами людей. Найближчими днями ми запропонуємо реальний механізм, яким чином ми будемо фінансувати всі ці заклади”, — додав він.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я проводять аудит щодо перебігу другого етапу медреформи, що включатиме аналіз фінансування протитуберкульозної служби та психіатричних лікарень.