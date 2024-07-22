Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера парламента в Facebook.

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Отметил важность его прибытия в Украину в сложное время ее борьбы против российской агрессии. Воспринимаем визит Пьетро Паролина как проявление поддержки и солидарности с украинским народом и его героической борьбой за свою свободу и независимость. Также поблагодарил Святой Престол за гуманитарную помощь, которая поступает по разным каналам с начала полномасштабного российского вторжения. - рассказал Стефанчук.

Кроме того, он поблагодарил представителя Ватикана за участие в Глобальном Саммите мира. По его словам, саммит был первым важным шагом в продолжающемся процессе восстановления справедливого мира.

Обсудили обмен военнопленными и возвращение погибших украинских защитников: Садовый встретился с госсекретарем Ватикана

Также во время встречи стороны обсудили важность реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

Значительное внимание уделили вопросу возвращения депортированных украинских детей и пленных. Особенно подчеркнул, что Украина создает надлежащие условия пребывания для российских военнопленных, в отличие от России. Украинские граждане, которых удалось вернуть, подвергались пыткам и истязаниям в российском плену - заявил председатель Верховной Рады Украины.



Также он отметил, что россия не соглашается на создание Смешанной медицинской комиссии для объективного определения медицинского состояния украинских военнопленных.

Стефанчук призвал Святой Престол приложить возможные усилия для изменения позиции РФ в вопросе создания соответствующей медицинской комиссии.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином в Киеве. Они обсудили установление мира, возвращение пленных и украинских детей, а также восстановление медицинской инфраструктуры.