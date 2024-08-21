Стефанчук обсудил с делегацией Конгресса США снятие ограничений на удары по рф оружием партнеров
Киев • УНН
Делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с Робом Виттманом прибыла в Украину. Во время встречи со спикером ВР обсудили ситуацию с безопасностью и потребности Украины в вооружении.
Делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем Председателя Комитета по вопросам Вооруженных Сил Робом Виттманом и при участии Дэвида Трона прибыла в Украину. Американские чиновники уже встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу парламента.
Детали
Встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем Председателя Комитета по вопросам Вооруженных Сил Робом Виттманом и при участии Дэвида Трона. Это уже четвертая высокая делегация США, которую имею честь принимать в украинском парламенте в течение последних двух недель
Во время встречи он поблагодарил американских политиков за за всю оказанную помощь - оборонную, финансовую, гуманитарную и политическую.
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Также акцентировал на важности двухпартийной и двухпалатной поддержки Конгресса США.
Обсудили ситуацию с безопасностью. Заметил, что для нас критически важно снять все ограничения на использование вооружения партнеров и иметь возможность защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам РФ
По его словам, чтобы защитить людей и инфраструктуру, Украина нуждается в усиленной военной поддержке. Среди других потребностей Стефанчук указал на дополнительные системы ПВО, артиллерию, боевую авиацию.
Для нас также важным является обучение украинских военных, обсудили это. Подняли и тему усиления санационного давления на Россию. Отдельное внимание - воплощению реформ в Украине
Напомним,
Представитель Пентагона заявил, что США обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в курской области, где Силы обороны продемонстрировали «креативность и боевую доблесть».