Стефанчук обсудил с делегацией Конгресса США снятие ограничений на удары по рф оружием партнеров

Делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем Председателя Комитета по вопросам Вооруженных Сил Робом Виттманом и при участии Дэвида Трона прибыла в Украину. Американские чиновники уже встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу парламента.

Детали

Встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем Председателя Комитета по вопросам Вооруженных Сил Робом Виттманом и при участии Дэвида Трона. Это уже четвертая высокая делегация США, которую имею честь принимать в украинском парламенте в течение последних двух недель - рассказал Стефанчук.

Во время встречи он поблагодарил американских политиков за за всю оказанную помощь - оборонную, финансовую, гуманитарную и политическую.

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Также акцентировал на важности двухпартийной и двухпалатной поддержки Конгресса США.

Обсудили ситуацию с безопасностью. Заметил, что для нас критически важно снять все ограничения на использование вооружения партнеров и иметь возможность защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам РФ - заявил спикер ВР.

По его словам, чтобы защитить людей и инфраструктуру, Украина нуждается в усиленной военной поддержке. Среди других потребностей Стефанчук указал на дополнительные системы ПВО, артиллерию, боевую авиацию.

Для нас также важным является обучение украинских военных, обсудили это. Подняли и тему усиления санационного давления на Россию. Отдельное внимание - воплощению реформ в Украине - подытожил спикер Верховной Рады.

Напомним,

Представитель Пентагона заявил, что США обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в курской области, где Силы обороны продемонстрировали «креативность и боевую доблесть».