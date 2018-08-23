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Стал известен состав сборной Украины на ЧМ по гребле

Киев • УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. 26 украинских гребцов примут участие в чемпионате мира в городе Монтемор-у-Велью (Португалия), информирует УНН со ссылкой на Федерацию гребли Украины.

Стал известен состав сборной Украины на ЧМ по гребле

В трех видах программы стартует Людмила Лузан, из которых два олимпийских, В2-х — выступать 13-ть гребцов. Первые чемпионы мира-2018 станут известны уже 24 августа, когда состоятся 8 финалов, в 7-ми из которых могут выступить украинцы.

Вашему вниманию состав сборной Украины на чемпионате мира-2018:

Мужчины. Байдарка — Александр Сенкевич (Житомирская), Виталий Брезицкий, Василий Чедрик (оба — Львовская), Олег Кухарик, Сергей Башенный (оба — Полтавская), Дмитрий Даниленко (Днепропетровская), Дмитрий Костишен, Денис Лахманов (оба — Винницкая), Александр Сыромятников (Херсонская); каноэ — Олег Боровик, Денис Камерилов, Дмитрий Янчук, Тарас Мищук, Павел Алтухов, Эдуард Шеметило (все — Полтавская), Виталий Вергелес (Львовская область), Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок (оба — Волынская).

Женщины. Байдарка — Анастасия Тодорова (Одесская), Мария Кичасова-Скорик (Полтавская), Анастасия Горлова (Львовская область), Мария Повх (Волынская), Инна Грищун (Хмельницкая), Людмила Кухлиновська (Николаевская); каноэ — Людмила Лузан (Полтавская), Анастасия Четверикова (Херсонская).

Кроме того добавим, 26 спортсменов будут бороться за медали в 24-х видах программы, 11 из которых олимпийские.

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Украинские Национальные Новости

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