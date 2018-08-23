Став відомим склад збірної України на ЧС з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. 26 українських веслувальників візьмуть участь у чемпіонаті світу в місті Монтемор-у-Велью (Португалія), інформує УНН з посиланням на Федерацію веслування України.
В трьох видах програми стартуватиме Людмила Лузан, з яких два олімпійських, в2-х — виступатиме 13-ть веслувальників. Перші чемпіони світу-2018 стануть відомі вже 24 серпня, коли відбудуться 8 фіналів, в 7-ми з яких можуть виступити українці.
До вашої уваги склад збірної України на чемпіонаті світу-2018:
Чоловіки. Байдарка — Олександр Сенкевич (Житомирська), Віталій Брезіцький, Василь Чедрик (обидва — Львівська), Олег Кухарик, Сергій Баштовий (обидва — Полтавська), Дмитро Даниленко (Дніпропетровська), Дмитро Костишен, Денис Лахманов (обидва — Вінницька), Олександр Сиромятников (Херсонська); каное — Олег Боровик, Денис Камерилов, Дмитро Янчук, Тарас Міщук, Павло Алтухов, Едуард Шеметило (всі — Полтавська), Віталій Вергелес (Львівська), Юрій Вандюк, Андрій Рибачок (обидва — Волинська).
Жінки. Байдарка — Анастасія Тодорова (Одеська), Марія Кічасова-Скорик (Полтавська), Анастасія Горлова (Львівська), Марія Повх (Волинська), Інна Грищун (Хмельницька), Людмила Кухліновська (Миколаївська); каное — Людмила Лузан (Полтавська), Анастасія Четверікова (Херсонська).
Крім того додамо, 26 спортсменів боротимуться за медалі в 24-х видах програми, 11 з яких олімпійські.