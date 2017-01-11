Стал известен первый спарринг-партнер "Шахтера" на сборе в Испании

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КИЕВ. 11 января. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" проведет первые зимние сборы на территории Испании, передает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и на 12 и 13 декабря у команды запланирован медосмотр. Украинцы будут проходить обследование в Киеве, а легионеры уже непосредственно в Испании.

Утром 14 января дончане отправятся на первый тренировочный сбор 2017 года. "Горняки" будут готовиться ко второй части сезона в испанском городе Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

Сообщается, что в Испании у дончан запланирован один контрольный матч - 22 января "Шахтер" будет играть с "Краковией" (Краков, Польша).

Напомним, что в Португалии дончане примут участие в турнире Atlantic Cup 2017 вместе с датским "Орхусом", шведским "Юргорденом", "Эребру" и чешским "Яблонцем".

Как сообщал УНН, ФК "Зирка" проведет тренировочный сбор на Кипре.

 

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