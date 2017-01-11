Став відомим перший спаринг-партнер "Шахтаря" на зборах в Іспанії

Донецький "Шахтар" вийшов з відпустки і на 12 та 13 січня у команди запланований медогляд. Українці проходитимуть обстеження в Києві, а легіонери вже безпосередньо в Іспанії.

Зранку 14 січня донеччани вирушать на перший тренувальний збір 2017 року. "Гірники" готуватимуться до другої частини сезону в іспанському місті Ла-Манга, де підопічні Паулу Фонсеки затримаються до 22 січня. Потім команда повернеться до Києва, а вже 25 січня візьме курс на Португалію.

Повідомляється, що в Іспанії у донеччан запланований один контрольний матч - 22 січня "Шахтар" гратиме з "Краковією" (Краків, Польща).

Нагадаємо, що у Португалії донеччани візьмуть участь у турнірі Atlantic Cup 2017 разом Із данський "Орхусом", шведським "Юргорденом", "Еребру" та чеським "Яблонцем".

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі.