Стал препятствием для оккупантов: в Стоянке Киевской области отстроили мост

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"Мост в Стоянке восстановлен! С сегодняшнего дня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале", – написал Тимошенко.

Детали

После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд моста. Уже в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост заработал полноценно, сообщил Кирилл Тимошенко.