Став перешкодою для окупантів: у Стоянці на Київщині відбудували міст

Цитата

"Міст у Стоянці відновлено! Відсьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", – написав Тимошенко.

Деталі

Після деокупації менше ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст запрацював повноцінно, повідомив Кирило Тимошенко.