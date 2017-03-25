Статую баскетболиста Ш.О'Нила открыли возле арены "Лейкерс"

Церемония открытия состоялась перед победным для клуба матчем с "Миннесотой" (130:119), по итогам которого баскетболисты "Лейкерс" прервали шестиматчевую серию поражений.

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Справка УНН: Ш.О'Нил является одним из сильнейших центровых в истории НБА, он был выбран на драфте 1992 года за общим первым номером клубом "Орландо".

За "Лейкерс" он выступал в период с 1996 по 2004 год, за это время он вместе с клубом трижды становился чемпионом НБА, во всех трех финалах он признавался самым ценным игроком. Кроме того, он является 15-кратным участником Матча всех звезд лиги, в 1996 году вошел в список 50-ти величайших игроков в истории НБА.

Вместе со сборной США он завоевал золото Олимпиады - 1996 в Атланте, а также выиграл чемпионат мира двумя годами ранее в Канаде.