Статую баскетболиста Ш.О'Нила открыли возле арены "Лейкерс"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Статую знаменитого центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос - Анджелес Лейкерс" Шакила О'Нила открыли перед домашней ареной команды Staples Center, передает УНН со ссылкой на пресс - службу лиги.
Церемония открытия состоялась перед победным для клуба матчем с "Миннесотой" (130:119), по итогам которого баскетболисты "Лейкерс" прервали шестиматчевую серию поражений.
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Справка УНН: Ш.О'Нил является одним из сильнейших центровых в истории НБА, он был выбран на драфте 1992 года за общим первым номером клубом "Орландо".
За "Лейкерс" он выступал в период с 1996 по 2004 год, за это время он вместе с клубом трижды становился чемпионом НБА, во всех трех финалах он признавался самым ценным игроком. Кроме того, он является 15-кратным участником Матча всех звезд лиги, в 1996 году вошел в список 50-ти величайших игроков в истории НБА.
Вместе со сборной США он завоевал золото Олимпиады - 1996 в Атланте, а также выиграл чемпионат мира двумя годами ранее в Канаде.