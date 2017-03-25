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Статую баскетболіста Ш.О'Ніла відкрили біля арени "Лейкерс"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Статую знаменитого центрового клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Лос - Анджелес Лейкерс" Шакіла О'Ніла відкрили перед домашньою ареною команди Staples Center, передає УНН з посиланням на прес - службу ліги.

Церемонія відкриття відбулася перед переможним для клубу матчем з "Міннесотою" (130:119), за підсумками якого баскетболісти "Лейкерс" перервали шестиматчеву серію поразок.

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Довідка УНН: О'Ніл є одним з сильніших центрових в історії НБА, він був обраний на драфті 1992 року під загальним першим номером клубом "Орландо".

За "Лейкерс" він виступав у період з 1996 по 2004 роки, за цей час він разом з клубом тричі ставав чемпіоном НБА, у всіх трьох фіналах він визнавався найціннішим гравцем. Крім того, він є 15-кратним учасником Матчу всіх зірок ліги, в 1996 році увійшов до списку 50-ти найвеличніших гравців в історії НБА.

Разом зі збірною США він завоював золото Олімпіади - 1996 в Атланті, а також виграв чемпіонат світу двома роками раніше в Канаді.

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