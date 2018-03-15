Стартовала продажа билетов на киевский финал Лиги чемпионов

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня на официальном сайте УЕФА (UEFA.com) началась эксклюзивная продажа билетов на мужской финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве. Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, передает УНН.