Стартовала продажа билетов на киевский финал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня на официальном сайте УЕФА (UEFA.com) началась эксклюзивная продажа билетов на мужской финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве. Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, передает УНН.
Как всегда, болельщикам финалистов и нейтральной публике выделена большая часть билетов на финал, который пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский” в субботу 26 мая и начнется в 21:45 по местному времени.
Билеты первой категории (центральные трибуны) будут стоить 450 евро, 2-й категории (трибуны ближе к углам поля) — 320 евро, категории 3 (за воротами) — 160 евро, категории 4 (высокие и низкие места за воротами) — 70 евро.
Для людей с инвалидностью, которые перемещаются на колясках, имеют право попасть на стадион с сопровождением проводника за 70 евро. В продаже доступна покупка билета за 140 евро, с которым на матч имеет право попасть один взрослый вместе с ребенком до 14 лет.
Примечательно, если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, участие в которой примут все корректно поданные заявки. Очередность подачи заявок в рамках указанного срока значения не имеет (до 22 марта).
Заметим, что одно физическое лицо может подать заявку не более чем на два билета. До 6 апреля они будут проинформированы о судьбе своих заявок по электронной почте.
Добавим также, билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 будут продаваться только на официальном сайте УЕФА.