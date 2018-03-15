Стартував продаж білетів на київський фінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні на офіційному сайт УЄФА (UEFA.com) розпочався ексклюзивний продаж квитків на чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві. Про це сказано на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій, інформує УНН.
Як завжди, уболівальникам фіналістів і нейтральній публіці виділена велика частина квитків на фінал, який пройде в Києві на стадіоні “Олімпійський” в суботу 26 травня і почнеться о 21:45 за місцевим часом.
Квитки першої категорії (центральні трибуни) коштуватимуть 450 євро, 2-ї категорії (трибуни ближче до кутів поля) — 320 євро, категорії 3 (за воротами) — 160 євро, категорії 4 (найвищі і найнижчі місця за воротами) — 70 євро.
Для людей з інвалідністю, які переміщуються на візках, мають право потрапити на стадіон із супроводом провідника за 70 євро. У продажу доступна купівля квитка за 140 євро, за яким на матч має право потрапити один дорослий разом з дитиною до 14 років.
Примітно, якщо попит на квитки перевищить пропозицію, то буде проведена лотерея, участь в якій візьмуть всі коректно подані заявки. Черговість подачі заявок в рамках зазначеного терміну значення не має (до 22 березня).
Зауважимо, що одна фізична особа може подати заявку не більше ніж на два квитки. До 6 квітня вони будуть проінформовані про долю своїх заявок за допомогою електронної пошти.
Додамо також, квитки на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року будуть продаватися тільки на офіційному сайті УЄФА.