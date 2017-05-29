Старшего следователя отдела полиции Луганской области будут судить за взяточничество

"Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды старшим следователем отдела полиции", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Луганской области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды старшим следователем Кременского отдела полиции главного управления Нацполиции в Луганской области, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины

27.04.2017 года следователями прокуратуры Луганской области совместно с сотрудниками главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Луганской области и Луганского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в ходе проведения второго этапа контроля за совершением преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержан указанный сотрудник полиции при получении им части неправомерной выгоды в размере 700 дол. США.

Расследованием установлено, что в течение апреля 2017 года следователь, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, из корыстных побуждений требовал от жителя г. Кременная Луганской области неправомерную выгоду в размере 2 тыс долл. США за непривлечение последнего к уголовной ответственности по ст. 307 УК Украины.

В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства, в том числе полученные им как неправомерная выгода, и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 26 мая, двоих полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно.