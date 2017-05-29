Старшого слідчого відділу поліції Луганщини судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди старшим слідчим відділу поліції направлено до суду. Вказаного співробітника затримали при отриманні ним частини хабара у розмірі 700 дол. США. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"Прокуратура Луганщини направила до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди старшим слідчим відділу поліції", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Луганської області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди старшим слідчим Кремінського відділу поліції головного управління Нацполіції в Луганській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України
27.04.2017 року слідчими прокуратури Луганської області спільно із співробітниками головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Луганській області та Луганського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в ході проведення другого етапу контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано вказаного співробітника поліції при отриманні ним частини неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів США.
Розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2017 року року слідчий, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з корисливих мотивів вимагав від мешканця м. Кремінна Луганської області неправомірну вигоду у розмірі 2 тис дол. США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за ст. 307 КК України.
Під час проведених обшуків вилучено грошові кошти, у тому числі отримані ним як неправомірна вигода, та інші речові докази, які повністю підтверджують його противоправну діяльність.
Нагадаємо, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 26 травня, двох поліцейських затримали на хабарі в центральному парку Рівного.