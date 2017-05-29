Старшого слідчого відділу поліції Луганщини судитимуть за хабарництво

КИЇВ. 29 травня. УНН. Обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди старшим слідчим відділу поліції направлено до суду. Вказаного співробітника затримали при отриманні ним частини хабара у розмірі 700 дол. США. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.