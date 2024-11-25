Станция метро «Вокзальная» в Киеве возобновила работу, проверка не выявила угрозы - КГГА
Киев • УНН
Станция метро «Вокзальная» в Киеве возобновила работу после проверки подозрительного пакета. Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет не представляет угрозы.
Станция столичного метро "Вокзальная" возобновила свою работу после того, как там был обнаружен подозрительный пакет. Сейчас установлено, что предмет не представляет угрозы, сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
"Станция метро "Вокзальная" работает на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме. Посторонний предмет проверили - он угрозы не представляет", - сообщили в КГГА в Telegram.
Напомним
В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет, из-за чего ее временно закрыли, поезда проезжали станцию без остановки, на место вызвали взрывотехников.