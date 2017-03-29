Станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве станция метро “Крещатик” закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении “Киевского метрополитена” на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Станция „Крещатик“ закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Также не работает пересадка”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, обновленный вестибюль на станции метро “Левобережная” открыли в Киеве.