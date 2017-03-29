Станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход

“Внимание! Станция „Крещатик“ закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Также не работает пересадка”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, обновленный вестибюль на станции метро “Левобережная” открыли в Киеве.