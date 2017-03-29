Станція метро “Хрещатик” закрита на вхід та вихід
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві станція метро “Хрещатик” закрита на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Про це йдеться в повідомленні “Київського метрополітену” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Станція "Хрещатик" зачинена на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком по мінування. Також не працює пересадка”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, оновлений вестибюль на станції метро “Лівобережна” відкрили в Києві.