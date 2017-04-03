По состоянию на 16.00 украинцев среди погибших в метро Санкт-Петербурга нет - МИД (дополнено)

"По состоянию на 16 часов официальная информация о погибших и пострадавших (украинцах - ред.) в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга отсутствует", - сообщил В.Кирилич.

Он отметил, что Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге принимаются оперативные меры для выяснения возможного наличия среди погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.