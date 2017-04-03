Станом на 16.00 українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає - МЗС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 16 годину немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
“Станом на 16 годину офіційна інформація про загиблих та постраждалих (українців - ред.) в результаті вибуху у метро Санкт-Петербурга відсутня”, — повідомив В.Кирилич.
Він наголосив, що Генеральним консульством України у Санкт-Петербурзі вживаються оперативні заходи для з’ясування можливої наявності серед загиблих та постраждалих громадян України.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.