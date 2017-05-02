Стало известно, какие вопросы будут затрагиватся на встрече А.Меркель и В.Путина

Сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию в Украине, Сирии и Ливии, поговорить о международных делах и двусторонние отношения.

"Конечно же, мы также будем говорить о международных делах, о ситуации в Украине, в Сирии, Ливии. Также мы, конечно, будем затрагивать двусторонние отношения", - сказала А.Меркель.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что также хотел бы затронуть проблемные вопросы Украины, Сирии и других регионов.

"Большое спасибо, что вы смогли приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к "двадцатке" в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть другие какие-то регионы", - сказал В.Путин.

Напомним, в Сочи начались переговоры В.Путина и А.Меркель.