Стало відомо, які питання порушуватимуть на зустрічі А.Меркель та В.Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Лідери Німеччини та Росії Ангела Меркель та Володимир Путін назвали теми, які планують обговорити під час сьогоднішньої зустрічі в Сочі, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Повідомляється, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує обговорити із В.Путіним ситуацію в Україні, Сирії та Лівії, поговорити про міжнародні справи та двосторонні відносини.
"Звичайно ж, ми також будемо говорити про міжнародні справи, про ситуацію в Україні, в Сирії, Лівії. Також ми, звичайно, будемо зачіпати двосторонні відносини", - сказала А.Меркель.
У той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що також хотів би порушити проблемні питання України, Сирії та інших регіонів.
"Велике спасибі, що ви змогли приїхати до нас, проінформувати про те, як йде підготовка до "двадцятки" в Гамбурзі. І, звичайно, ми не можемо не скористатися цим візитом для того, щоб поговорити з двосторонніх відносин, по найбільш проблемним точкам. Я маю на увазі Україну, Сирію, може бути інші якісь регіони", - сказав В.Путін.
Нагадаємо, у Сочі розпочались переговори В.Путіна та А.Меркель.