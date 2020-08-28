Стало известно, как происходит судилище в "преступлениях", связанных с конфликтом, в ОРДЛО

Так, по данным УВКПЧ, применение содержания под стражей без связи с внешним миром без всякого независимого контроля в течение периода до нескольких месяцев до того, как формально начнется “расследование”, лишает лиц защиты, на которую они имеют право по уголовным производствах. В Управлении отмечают, что, в сочетании с отсутствием доступа независимых наблюдателей по правам человека в места несвободы на этой территории, это вызывает беспокойство “по поводу применения пыток и жестокого обращения для обеспечения получения признаний от задержанных лиц”.

УВКПЧ также отмечало, что “судебные процессы” на территории, контролируемой самопровозглашёнными “республиками”, характеризуются отсутствием доступа к самостоятельну избранному защитнику, закрытыми “судебными заседаниями” и отсутствием независимости и беспристрастности “судей”.

“УВКПЧ обеспокоено, что адвокатам и их советам на этой территории не хватает независимости, и они не оказывают эффективную защиту “обвиняемым”. Напоследок, УВКПЧ обеспокоено деятельностью “военных судов”, поскольку они рассматривали дела гражданских лиц и проводили закрытые “судебные заседания”. Все эти нарушения вызывают обеспокоенность общей справедливости этих “производств”, — отмечается в докладе.

Как сообщал УНН, Евросоюз ожидает всестороннего расследования сообщений о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращение с задержанными во время войны на Востоке Украины.