Стало відомо, як відбувається судилище у "злочинах", пов’язаних з конфліктом, в ОРДЛО

Так, за даними УВКПЛ, застосування тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом без будь-якого незалежного контролю протягом періоду до кількох місяців до того, як формально почнеться “розслідування”, позбавляє осіб захисту, на який вони мають право в кримінальних провадженнях. В Управлінні зазначають, що, у поєднанні з відсутністю доступу незалежних спостерігачів з прав людини до місць несвободи на цій території, це викликає занепокоєння “з приводу застосування катувань та жорстокого поводження для забезпечення отримання зізнань від затриманих осіб”.

УВКПЛ також відмічало, що “судові процеси” на території, яка контролюється самопроголошеними “республіками”, характеризуються відсутністю доступу до самостійно обраного захисника, закритими “судовими засіданнями” та відсутністю незалежності та неупередженості “суддів”.

“УВКПЛ занепокоєне, що адвокатам та їхнім радам на цій території бракує незалежності, і вони не надають ефективний захист “обвинуваченим”. Наостанок, УВКПЛ занепокоєне діяльністю “військових судів”, оскільки вони розглядали справи цивільних осіб і проводили закриті “судові засідання”. Всі ці порушення викликають занепокоєння щодо загальної справедливості цих “проваджень”, — зазначається в доповіді.

Як повідомляв УНН, Євросоюз очікує всебічного розслідування повідомлень про довільні затримання, катування та жорстке поводження із затриманими під час війни на Сході України.