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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87553 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112909 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133794 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140626 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Стало известно, как отравилась "Новичком" пара под Солсбери

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В полиции Великобритании сообщили, что отравление 30 июня в городе Эймсбери двух людей нервно-паралитическим веществом "Новичок" состоялось в результате контакта с зараженным предметом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"После испытаний образцов пациентов нам стало понятно, что они были подвержены действию нервного агента после контакта с загрязненным предметом. Источник пока неизвестен, мы работаем над этим", - говорится в заявлении полиции Лондона.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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