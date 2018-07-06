Стало известно, как отравилась "Новичком" пара под Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В полиции Великобритании сообщили, что отравление 30 июня в городе Эймсбери двух людей нервно-паралитическим веществом "Новичок" состоялось в результате контакта с зараженным предметом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"После испытаний образцов пациентов нам стало понятно, что они были подвержены действию нервного агента после контакта с загрязненным предметом. Источник пока неизвестен, мы работаем над этим", - говорится в заявлении полиции Лондона.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.
Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.