Стало известно, как отравилась "Новичком" пара под Солсбери

"После испытаний образцов пациентов нам стало понятно, что они были подвержены действию нервного агента после контакта с загрязненным предметом. Источник пока неизвестен, мы работаем над этим", - говорится в заявлении полиции Лондона.



Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.