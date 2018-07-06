Стало відомо, як отруїлася "Новачком" пара під Солсбері

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У поліції Великої Британії повідомили, що отруєння 30 червня у місті Еймсбері двох людей нервово-паралітичною речовиною "Новачок" відбулося у результаті контакту з зараженим предметом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Після випробувань зразків пацієнтів нам стало зрозуміло, що вони були піддані дії нервового агента після контакту з забрудненим предметом. Джерело наразі невідоме, ми працюємо над цим", - сказано у заяві поліції Лондона.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялася в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.

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