Стало відомо, як отруїлася "Новачком" пара під Солсбері

"Після випробувань зразків пацієнтів нам стало зрозуміло, що вони були піддані дії нервового агента після контакту з забрудненим предметом. Джерело наразі невідоме, ми працюємо над цим", - сказано у заяві поліції Лондона.



Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялася в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.