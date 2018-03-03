Стало известно, подделки каких иностранных валют наиболее распространены в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По результатам 2017 года в Украине наиболее распространены подделки таких иностранных валют как доллары США, евро и российские рубли. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.
“Касательно подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот в прошлом году — это: доллары США (78%), евро (16%), российские рубли (6%)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:
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- 100 долларов США (94%);
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- 200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);
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- 5 000 и 1 000 российских рублей (71% и 21% соответственно).
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В НБУ порекомендовали украинцам в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований Нацбанком.
“По результатам этих исследований, которые проводятся бесплатно, клиентам возвращают деньги, которые признаны настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости. НБУ сообщает об изъятии подделок Нацполиции Украины после чего они передаются правоохранительным органам для проведения расследований”, - уточнили в Нацбанке.
Напомним, по итогам 2017 года самой популярной банкнотой для подделки мошенниками стала купюра в 500 грн.