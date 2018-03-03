Стало відомо, підробки яких іноземних валют найпоширеніші в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За результатами 2017 року в Україні найпоширеніші підробки таких іноземних валют як долари США, євро та російські рублі. Про це свідчать дані НБУ, передає УНН.
“Стосовно підробок іноземної валюти, то більшість вилучених з обігу підроблених банкнот минулого року − це: долари США (78%), євро (16%), російські рублі (6%)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найчастіше зловмисники підробляють іноземні банкноти таких номіналів:
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- 100 доларів США (94%);
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- 200, 100 та 50 євро (40%, 21% та 29% відповідно);
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- 5 000 та 1 000 російських рублів (71% та 21% відповідно).
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В НБУ порекомендували українцям у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні звертатися до банків для проведення досліджень Нацбанком.
“За результатами цих досліджень, які здійснюються безкоштовно, клієнтам повертають гроші, які визнано справжніми та платіжними. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування вартості. НБУ повідомляє про вилучення підробок Нацполіції України після чого вони передаються правоохоронцям для проведення розслідувань”, — уточнили в Нацбанку.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року найпопулярнішою банкнотою для підробки шахраями стала купюра в 500 грн.