Стало известно, когда начнется отопительный сезон в этом году

"Отопительный сезон в этом году начнется как всегда - 15 октября. Ничего не поменяется - времени осталось очень мало", - заявил Г.Зубко.



Как сообщал УНН, в мае 2018 максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. Куб. м (с НДС). Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Напомним, систему монетизации субсидий планируется ввести в 2019 году. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.