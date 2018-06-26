Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон цього року

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Цього року опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

"Опалювальний сезон в цьому році почнеться як завжди – 15 жовтня. Нічого не поміняється – часу залишилось дуже мало", - заявив Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, у травні 2018 року максимальна ціна газу, за якою споживачі (не пільговики) купували газ у травні, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, систему монетизації субсидій планується запровадити у 2019 році. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики.

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