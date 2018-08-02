Стало известно, кто пострадал в результате взрыва автомобиля в Каменском

"Взорвали машину Виталия Чернявского, моего товарища. В Каменском, по белому дню. Он в тяжелом состоянии, в больнице. Волонтер с первого дня войны. ... Он депутат горсовета, но это не главное, главное то, что он патриот и честный человек", - написал Колесник.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области взорвался автомобиль. В результате пострадал мужчина 1969 года рождения. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 по части 2 пункт 5 статьи 115 (умышленное убийство, покушение на убийство) УК.