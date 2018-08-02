Стало відомо, хто постраждав внаслідок вибуху автівки у Кам'янському

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Автівку волонтера, депутата міської ради підірвали сьогодні у Кам'янському. Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, передає УНН.

"Підірвали автівку Віталія Чернявського, мого товариша. У Кам'янському, по білому дню. Він у важкому стані, у лікарні. Волонтер з першого дня війни. ... Він депутат міськради, але це не головне, головне те що він патріот та чесна людина", - написав Колесник.

Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області вибухнув автомобіль. У результаті постраждав чоловік 1969 року народження. Його у важкому стані доправили до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, за частиною 2 пункт 5 статті 115 (навмисне вбивство, замах на вбивство) ККУ.

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