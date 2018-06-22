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Стала известна причина массового отравления детей в лагере на Запорожье

Стала известна причина массового отравления детей в лагере на Запорожье

Киев  •  УНН

 • 33832 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Причиной отравления детей в учреждении оздоровления и отдыха "Маяк", в Запорожье, стала кишечная палочка. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

В службе напомнили, что 15 июня текущего года в региональное управление Госпродпотребслужбы с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратилось 62 ребенка и 5 взрослых. Все жалобщики на тот момент отдыхали в лагере "Маяк" (с. Вольно-Андреевка).

В тот же день медработники осмотрели всех отдыхающих оздоровительного учреждения, включая обслуживающий персонал. Состояние осмотренных было оценено как легкое и такое, что не нуждается в госпитализации, добавили в Госпродпотребслужбе.

"В лагере введены противоэпидемические ограничительные меры. Люди, контактировавшие с больными, находятся под наблюдением, в заведении на постоянной основе работает 2 врача и 5 медицинских сестер", - рассказали в службе.

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Вместе с тем, специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области решили провести расследование случаев массового обращения детей лагеря за медицинской помощью.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных испытательным центром Запорожской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины, в 3-х смывах с объектов окружающей среды и 8 пробах готовых блюд выделено бактерии группы кишечной палочки", - рассказали в Госпродпотребслужбе, добавив, что предложения по устранению выявленных нарушений направлены в адрес директора детского лагеря.

"О ситуации, сложившейся проинформированы Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации, директор Департамента социальной защиты населения Запорожской областной государственной администрации. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в ВР требуют проверить лагеря в Запорожье.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, вспышки массовых отравлений в оздоровительных лагерях в Запорожской области уже стали системными и отнюдь не похожи на роковое стечение обстоятельств.

"15 июня в оздоровительном лагере "Маяк" (Запорожская область) сразу 40 детей и 4 воспитатели почувствовали ухудшение самочувствия. Причиной отравления называют - продукты питания.

Напомню, что в прошлом году та же Запорожская область стала эпицентром массовых отравлений отдыхающих. Тогда заболели дети в лагере "Лазурный" (Бердянск). Также имел место даже летальный случай в оздоровительном лагере "Факел" (Бердянск).

Считаю, что такая системность нарушений на детских курортах региона не может быть ни случайностью, ни роковым стечением обстоятельств", - написал нардеп.

Есть все основания полагать, что руководство региона не выполняет своих обязанностей должным образом, подвергая риску жизнь самых маленьких, добавил Тригубенко.

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