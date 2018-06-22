Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Запоріжжі

ukru
08:24 • 440 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 67938 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 135874 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 115808 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 153591 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 117078 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125795 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165233 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190611 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 305752 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 39532 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 18232 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 35353 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 45877 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 41151 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 41118 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 35324 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 153607 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 175441 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 305764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 41013 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 57480 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 61432 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 59180 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 73295 перегляди
Актуальне
Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Запоріжжі

Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 33839 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Причиною отруєння дітей у закладі оздоровлення та відпочинку "Маяк", що на Запоріжжі, стала кишкова паличка. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

У службі нагадали, що 15 червня поточного року до регіонального управління Держпродспоживслужби із скаргами на погіршення стану здоров’я звернулося 62 дитини та 5 дорослих осіб. Усі скаржники на той момент відпочивали у таборі "Маяк" (с. Вільно-Андріївка).

У той же день медпрацівники оглянули всіх відпочиваючих оздоровчого закладу, включно із обслуговуючим персоналом. Стан оглянутих був оцінений як легкий та такий, що не потребує госпіталізації, додали у Держпродспоживслужбі.

"У таборі запроваджені протиепідемічні обмежувальні заходи. Люди, які контактували із хворими, перебувають під медичним наглядом, в закладі на постійній основі працює 2 лікаря та 5 медичних сестер", - розповіли у службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У таборі на Львівщині отруїлися діти

Разом з цим, спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області вирішили провести розслідування випадків масового звернення дітей табору за медичною допомогою.

"За результатами лабораторних досліджень, проведених випробувальним центром Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, у 3-х змивах з об’єктів навколишнього середовища та 8 пробах готових страв виділено бактерії групи кишкової палички", - розповіли у Держпродспоживслужбі, додавши, що пропозиції щодо усунення виявлених порушень скеровані на адресу директора дитячого табору.

"Про ситуацію, що склалася, поінформовано Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації, директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Проведення протиепідемічних заходів триває", - резюмували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, у ВР вимагають перевірити табори відпочинку на Запоріжжі. 

За словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи масових отруєнь в оздоровчих таборах у Запорізькій області вже стали системними і аж ніяк не схожі на фатальний збіг обставин.

“15 червня в оздоровчому таборі "Маяк" (Запорізька область) одразу 40 дітей та 4 вихователі відчули погіршення самопочуття. Причиною отруєння називають — продукти харчування.

Нагадаю, що минулого року та ж Запорізька область стала епіцентром масових отруєнь відпочивальників. Тоді захворіли діти у таборі "Лазурний" (Бердянськ). Також мав місце навіть летальний випадок в оздоровчому таборі "Факел" (Бердянськ).

Вважаю, що така системність порушень на дитячих курортах регіону не може бути ані випадковістю, ані фатальним збігом обставин”, - написав нардеп.

Є всі причини вважати, що керівництво регіону не виконує своїх обов’язків належним чином, піддаючи ризику життя наймолодших, додав Тригубенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29