Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Причиною отруєння дітей у закладі оздоровлення та відпочинку "Маяк", що на Запоріжжі, стала кишкова паличка. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
У службі нагадали, що 15 червня поточного року до регіонального управління Держпродспоживслужби із скаргами на погіршення стану здоров’я звернулося 62 дитини та 5 дорослих осіб. Усі скаржники на той момент відпочивали у таборі "Маяк" (с. Вільно-Андріївка).
У той же день медпрацівники оглянули всіх відпочиваючих оздоровчого закладу, включно із обслуговуючим персоналом. Стан оглянутих був оцінений як легкий та такий, що не потребує госпіталізації, додали у Держпродспоживслужбі.
"У таборі запроваджені протиепідемічні обмежувальні заходи. Люди, які контактували із хворими, перебувають під медичним наглядом, в закладі на постійній основі працює 2 лікаря та 5 медичних сестер", - розповіли у службі.
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Разом з цим, спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області вирішили провести розслідування випадків масового звернення дітей табору за медичною допомогою.
"За результатами лабораторних досліджень, проведених випробувальним центром Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, у 3-х змивах з об’єктів навколишнього середовища та 8 пробах готових страв виділено бактерії групи кишкової палички", - розповіли у Держпродспоживслужбі, додавши, що пропозиції щодо усунення виявлених порушень скеровані на адресу директора дитячого табору.
"Про ситуацію, що склалася, поінформовано Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації, директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Проведення протиепідемічних заходів триває", - резюмували у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, у ВР вимагають перевірити табори відпочинку на Запоріжжі.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи масових отруєнь в оздоровчих таборах у Запорізькій області вже стали системними і аж ніяк не схожі на фатальний збіг обставин.
“15 червня в оздоровчому таборі "Маяк" (Запорізька область) одразу 40 дітей та 4 вихователі відчули погіршення самопочуття. Причиною отруєння називають — продукти харчування.
Нагадаю, що минулого року та ж Запорізька область стала епіцентром масових отруєнь відпочивальників. Тоді захворіли діти у таборі "Лазурний" (Бердянськ). Також мав місце навіть летальний випадок в оздоровчому таборі "Факел" (Бердянськ).
Вважаю, що така системність порушень на дитячих курортах регіону не може бути ані випадковістю, ані фатальним збігом обставин”, - написав нардеп.
Є всі причини вважати, що керівництво регіону не виконує своїх обов’язків належним чином, піддаючи ризику життя наймолодших, додав Тригубенко.