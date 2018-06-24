Стаховский стал победителем турнира в Илкли

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 19462 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 60892 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102845 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110759 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125448 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143065 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146848 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187705 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157192 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Стаховский стал победителем турнира в Илкли

Стаховский стал победителем турнира в Илкли

Киев  •  УНН

 • 8660 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский обыграл в финале “челленджера” в Илкли немца Оскара Отте получил первый титул в этом сезоне, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Счет встречи 6:4, 6:4 в пользу 8-го сеяного соревнований.

Отметим, что на первой подаче наш соотечественник продемонстрировал 67 процентов попаданий против 61-го в соперника, а на второй выиграл 64 процента мячей против 43-х.

Напомним, что для Стаховского триумф на турнире стал первым с августа прошлого года.

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