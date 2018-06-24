Стаховський став переможцем турніру в Ілклі

Рахунок зустрічі 6:4, 6:4 на користь 8-го сіяного змагань.

Відзначимо, що на першій подачі наш співвітчизник продемонстрував 67 відсотків влучань проти 61-го у суперника, а на другій виграв 64 відсотки м’ячів проти 43-х.

Нагадаємо, що для Стаховського тріумф на турнірі став першим починаючи з серпня минулого року.