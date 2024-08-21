ССО показали, куда на курщине "исчезают" понтоны россиян

Силы специальных операций ВСУ показали кадры, куда в курской области "исчезают" понтонные переправы российских войск, отметив, что "их метко уничтожают" вместе с вражеской техникой, пишет УНН.

Куда на курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их метко уничтожают - указали в ССО ВСУ в Telegram.

Силы спецопераций обнародовали видео, где, как сообщается, показаны "эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в курской области, а также обнаружение и корректировка огня "Хаймарсов" по мостам и понтонным переправам".

Кроме того, совместно с Силами обороны Украины, как сообщается, поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад б/к, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20.

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