США обвинили Б.Асада в химической атаке в Сирии

“Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во вторник, 4 апреля, назвал действия Дамаска аморальными, отметив, что они не могут быть проигнорированы мировой общественностью”, — говорится в сообщении.

При этом о возможном ответе США на эту атаку сказано не было, Ш.Спайсер отметил лишь, что президент Дональд Трамп обсуждал событие в Идлибе со своими советниками по вопросам безопасности.

Как сообщал УНН, Франция созывает Совет Безопасности ООН из-за химической атаки мирных жителей в сирийском городе Идлиб.