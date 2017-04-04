США обвинили Б.Асада в химической атаке в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Власти США обвинили режим сирийского президента Башара Асада в проведении газовой атаки в провинции Идлиб, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во вторник, 4 апреля, назвал действия Дамаска аморальными, отметив, что они не могут быть проигнорированы мировой общественностью”, — говорится в сообщении.
При этом о возможном ответе США на эту атаку сказано не было, Ш.Спайсер отметил лишь, что президент Дональд Трамп обсуждал событие в Идлибе со своими советниками по вопросам безопасности.
Как сообщал УНН, Франция созывает Совет Безопасности ООН из-за химической атаки мирных жителей в сирийском городе Идлиб.