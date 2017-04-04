США звинуватили Б.Асада у хімічній атаці в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Влада США звинуватила режим сирійського президента Башара Асада в проведенні газової атаки в провінції Ідліб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер у вівторок, 4 квітня, назвав дії Дамаску аморальними, зазначивши, що вони не можуть бути проігноровані світовою громадськістю”, — йдеться в повідомленні.
При цьому про можливу відповідь США на цю атаку сказано не було, Ш.Спайсер зазначив лише, що президент Дональд Трамп обговорював подію в Ідлібі зі своїми радниками з питань безпеки.
Як повідомляв УНН, Франція скликає Раду Безпеки ООН через ймовірну хімічну атаку мирних жителів в сирійському місті Ідліб.