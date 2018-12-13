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США заявили о готовности оказать помощь Франции в связи с терактом в Страсбурге

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. США выразили солидарность с Францией в связи с терактом в Страсбурге и заявили о готовности предоставить Париже необходимую помощь. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, опубликованной на сайте ведомства, передает УНН.

США заявили о готовности оказать помощь Франции в связи с терактом в Страсбурге

“США выражают солидарность с Францией и решительным образом осуждают ужасный акт террора в Страсбурге... Мы высоко ценим работу оперативных служб и готовы предоставить любую помощь, которая необходима должностным лицам Франции в это трудное время. Мы привержены идее сотрудничества с Францией и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы победить глобальную угрозу терроризма”, — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что подобные преступления, направленные против невинных людей, “только укрепляют решимость остановить эти бессмысленные атаки и тех, кто их делает”.

Напоминаем, французская полиция распространила в СМИ фото стрелка, устроившего теракт в Страсбурге и обратилась за помощью к населению, чтобы получить сведения о его местонахождении.

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