США заявили про готовність надати допомогу Франції в зв'язку з терактом у Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. США висловили солідарність з Францією у зв’язку з терактом в Страсбурзі і заявили про готовність надати Парижу необхідну допомогу. Про це йдеться в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Роберта Палладіно, опублікованій на сайті відомства, інформує УНН.
“США висловлюють солідарність з Францією і рішучим чином засуджують жахливий акт терору в Страсбурзі ... Ми високо цінуємо роботу оперативних служб і готові надати будь-яку допомогу, яка необхідна посадовим особам Франції в цей важкий час. Ми віддані ідеї співпраці з Францією та іншими нашими союзниками і партнерами, щоб перемогти глобальну загрозу тероризму”, — йдеться в заяві.
У документі також зазначено, що подібні злочини, спрямовані проти невинних людей, “тільки зміцнюють рішучість зупинити ці безглузді атаки і тих, хто їх робить”.
Нагадуємо, французька поліція розповсюдила в ЗМІ фото стрілка, який влаштував теракт в Страсбурзі і звернулася за допомогою до населення, щоб отримати відомості про його місцезнаходження.