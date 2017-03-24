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США введут строгие правила для въезда граждан большинства стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Администрация США сделает значительно более строгими правила доступа на территорию страны для граждан большинства стран мира, сообщает УНН со ссылок на Deutsche Welle.

В меморандуме для внутреннего пользования, разосланном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в американские дипломатические представительства, отмечается, что исключение из жестких правил сделано для 38 государств, в том числе почти для всей Европы, а также для Австралии, Японии, Южной Кореи и ряда других.

Новые предписания разработаны для исполнения меморандума президента США Дональда Трампа от 6 марта, в котором он поручил Госдепартаменту и другим ведомствам усилить проверку лиц, въезжающих в США.

Консульские работники должны будут прежде всего тщательно проверять иностранцев на предмет связей с группировкой "Исламское государство". Диппредставительствам предоставлена директива "определить группы населения, которые нуждаются в более тщательной проверки". Тем, кто попадет под "тщательные проверки", придется сообщать не только о всех своих работодателях и посещенных странах за последние 15 лет, но и предоставлять номера своих телефонов, все адреса электронной почты и логины к социальным сетям.

В то же время в меморандуме Госдепа уточняется, что такие проверки вступят в силу только после разрешения административно-бюджетного управления США, входящего в администрацию президента.

Юристы считают, что введение новых правил приведет к увеличению отказов в выдаче виз, а также к значительному замедлению обработки заявлений. Д.Трамп уже дважды потерпел поражение в судах, пытаясь ввести запрет на въезд в США для граждан сначала семи, а затем шести преимущественно исламских государств. Он объясняет свои действия угрозой исламского терроризма.

Напомним, 18 марта Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ Д.Трампа. Власть Гавайев утверждает, что указ дискриминирует людей по признаку гражданства. В ее иске говорилось, что из-за запрета снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

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