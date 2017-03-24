США запровадять суворі правила для в'їзду громадян більшості країн

У меморандумі для внутрішнього користування, розісланому держсекретарем США Рексом Тіллерсоном до американських дипломатичних представництв, зазначається, що виняток із жорстких правил зроблено для 38 держав, зокрема майже для всієї Європи, а також для Австралії, Японії, Південної Кореї та низки інших.

Нові приписи розроблені на виконання меморандуму президента США Дональда Трампа від 6 березня, в якому він доручив Держдепартаменту та іншим відомствам посилити перевірку осіб, які в'їжджають до Сполучених Штатів.

Консульські працівники повинні будуть насамперед ретельно перевіряти іноземців на предмет зв'язків з угрупованням "Ісламська держава". Диппредставництвам надано директиву "визначити групи населення, які потребують ретельнішої перевірки". Тим, хто потрапить під "ретельніші перевірки", доведеться повідомляти не тільки про всіх своїх роботодавців і відвідані країни за останні 15 років, але й надавати номери своїх телефонів, усі адреси електронної пошти і логіни до соціальних мереж.

Водночас у меморандумі Держдепу уточнюється, що такі перевірки набудуть чинності лише після дозволу адміністративно-бюджетного управління США, що входить до адміністрації президента.

Юристи вважають, що запровадження нових правил призведе до збільшення відмов у видачі віз, а також до значного уповільнення обробки заяв. Д.Трамп уже двічі зазнав поразки в судах, намагаючись запровадити заборону на в'їзд до США для громадян спочатку семи, а згодом шести переважно ісламських держав. Він пояснює свої дії загрозою ісламського тероризму.

Нагадаємо, 18 березня Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення суду штату Гаваї, який заблокував міграційний указ Д.Трампа. Влада Гаваїв стверджує, що указ дискримінує людей за ознакою громадянства. У її позові говорилося, що через заборону знизиться приплив туристів і студентів з-за кордону.