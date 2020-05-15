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США по-прежнему намерены заблокировать строительство газопровода Путина - Atlantic Council

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Американский санкции не позволят достроить российский проект газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Такое мнение высказали аналитики с Atlantic Counsil, передает УНН.

США по-прежнему намерены заблокировать строительство газопровода Путина - Atlantic Council

Так, отмечают аналитики, президент Российской Федерации Владимир Путин не отказался от своей большой стратегии доминирования на европейских газовых рынках. Для этого необходимо завершить строительство российского подводного трубопровода "Северный поток-2". Противостояние было жестоким в течение многих лет, но в декабря 2019 года новые санкции США неожиданно остановили многомиллиардный проект, и только 160 километров подводного трубопровода остались незавершенными.

Но даже после того, как американцы ввели санкции в конце прошлого года, Путин продолжал "играть с размахом", считают авторы статьи.

В частности, в марте 2020 года "Газпром" принял решение о развертывании нового, более рискованного типа трубоукладочного судна. Он подал заявку на специальное разрешение от Дании, которая является юрисдикцией, где маршрут остается незаконченным. Однако, эта просьба была враждебно воспринята экологами, а также европейскими и американскими противниками проекта.

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В начале мая второе судно, что принадлежит Газпрому, "Академик Черский", прибыло в Балтийское море из Азии с намерением завершить подводную линию.

"Прибытие "Академика Черского" предусматривает, что проект трубопровода остается приоритетным для Москвы, несмотря на санкции США в отношении России", - сообщило тогда агенстсво Reuters.

Но в интервью 11 мая сенатор США Тед Круз прямо заявил, что американские санкции в отношении трубопровода будут применяться к любому судну или к любому владельцу, который попытается завершить работу инфраструктуры. Намерение состояло в том, чтобы постоянно препятствовать ее завершению.

"Санкции в отношении "Северного потока-2" были одобрены всем правительством Соединенных Штатов, и здесь совершенно нет места для маневра. Если "Газпром" использует "Академика Черского" для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", то президент США должен будет и введет санкции против "Газпрома". Их представители потеряют способность приезжать в США, и все их активы будут заблокированы, и это только для начала", - заявил Круз.

Однако, как считают аналитики, для Москвы сейчас единственный оставшийся путь - действовать вопреки санкциям, которые негативно скажутся на многих в высших эшелонах российского истеблишмента.

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Кроме того, канцелярия сенатора добавила к своему интервью заявление от декабря прошлого года, в котором были изложены сдерживающие факторы для любой компании, которая пытается достроить энергетический проект Путина.

"Последствия того, что ваша компания продолжит выполнять работу даже в течение одного дня после того, как президент подпишет законодательство о санкциях, подвергнет вашу компанию серьезным и потенциально фатальным юридическим и экономическим санкциям", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают, что Госдепартамент США в консультации с министерством финансов США должен каждые шесть месяцев отчитываться перед Конгрессом США о судах, которые занимаются прокладкой трубопровода "Северный поток-2", а также предоставлять список иностранных компаний или частных лиц, которые продали, арендовали или предоставили эти суда или способствовали операциям по предоставлению этих судов.

Например, если "Газпром" направит "Академика Черского" для завершения "Северного потока-2" вопреки санкциям, основным акционерам и должностным лицам "Газпрома" будет отказано во въезде в Соединенные Штаты. Те же санкции будут применяться к должностным лицам, которые отвечают за Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России, которое контролирует государственные доли в "Газпроме" и других государственных предприятиях. Аналогичным образом, те, кто управляет российскими государственными структурами "Роснефтегаз" и "Росгазификации", которые являются "основными акционерами" "Газпрома" с контрольным пакетом акций, окажутся под угрозой санкций Вашингтона, говорится в статье.

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Кроме того, "Газпром" потеряет доступ к любой собственности в Соединенных Штатах и будет заблокирован от любой своей собственности, контролируемой американской компанией или частным лицом в любой точке мира.

Кроме этого, отмечают авторы статьи, "Северный поток-2" сталкивается с еще более плохими новостями, касающимися просьбы об освобождении от правил Европейского Союза по трубопроводах, соединяющих блок с государствами, не являющимися членами. К ним относятся такие требования, как прозрачность и разделение прав собственности между собственниками и поставщиками, которые "Газпром" не согласился соблюдать. Ожидается, что немецкий регулятор отклонит такой запрос.

Как сообщалось в УНН, Германия объявит решение относительно будущего "Северного потока-2" до конца мая.

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