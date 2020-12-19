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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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США ввели новые санкции против КНР

Киев • УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство США ввело новые торговые ограничения против около полусотни китайских субъектов. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

США ввели новые санкции против КНР

"Соединенные Штаты вводят новые ограничения на определенные организации за деятельность, которая подрывает наши интересы национальной безопасности и внешней политики. В частности, Министерство торговли добавляет 59 организаций КНР в свой Список организаций экспортного контроля", - заявил госсекретарь.

По его словам, в "черный список" попали организации, которые способствуют нарушениям прав человека, а также предприятия, которые считаются виновными в краже коммерческой тайны американских корпораций, принимают участие в деятельности, которая подрывает усилия США по борьбе с незаконным оборотом ядерных и других радиоактивных материалов или использовании экспорта США для поддержки оборонно-промышленной базы НОАК и КНР.

Как сообщал УНН, ранее США ввели санкции в отношении двух иранских чиновников, которых обвинили в причастности к похищению и гибели в плену в Иране бывшего агента ФБР Роберта Левинсона.

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