США ввели новые санкции против КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство США ввело новые торговые ограничения против около полусотни китайских субъектов. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
"Соединенные Штаты вводят новые ограничения на определенные организации за деятельность, которая подрывает наши интересы национальной безопасности и внешней политики. В частности, Министерство торговли добавляет 59 организаций КНР в свой Список организаций экспортного контроля", - заявил госсекретарь.
По его словам, в "черный список" попали организации, которые способствуют нарушениям прав человека, а также предприятия, которые считаются виновными в краже коммерческой тайны американских корпораций, принимают участие в деятельности, которая подрывает усилия США по борьбе с незаконным оборотом ядерных и других радиоактивных материалов или использовании экспорта США для поддержки оборонно-промышленной базы НОАК и КНР.
Как сообщал УНН, ранее США ввели санкции в отношении двух иранских чиновников, которых обвинили в причастности к похищению и гибели в плену в Иране бывшего агента ФБР Роберта Левинсона.