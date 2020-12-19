США ввели нові санкції проти КНР

"Сполучені Штати вводять нові обмеження на певні організації за діяльність, яка підриває наші інтереси національної безпеки і зовнішньої політики. Зокрема, Міністерство торгівлі додає 59 організацій КНР у свій Список організацій експортного контролю", - заявив держсекретар.

За його словами, у "чорний список" потрапили організації, які сприяють порушенням прав людини, а також підприємства, яких вважають винними у крадіжці комерційної таємниці американських корпорацій, участі у діяльності, яка підриває зусилля США по боротьбі з незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів, або використанні експорту США для підтримки оборонно-промислової бази НВАК і КНР.

Як повідомляв УНН, раніше США ввели санкції відносно двох іранських чиновників, яких звинуватили у причетності до викрадення і загибелі у полоні в Ірані колишнього агента ФБР Роберта Левінсона.