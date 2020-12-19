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США ввели нові санкції проти КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уряд США ввів нові торгові обмеження проти близько півсотні китайських суб'єктів. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

США ввели нові санкції проти КНР

"Сполучені Штати вводять нові обмеження на певні організації за діяльність, яка підриває наші інтереси національної безпеки і зовнішньої політики. Зокрема, Міністерство торгівлі додає 59 організацій КНР у свій Список організацій експортного контролю", - заявив держсекретар.

За його словами, у "чорний список" потрапили організації, які сприяють порушенням прав людини, а також підприємства, яких вважають винними у крадіжці комерційної таємниці американських корпорацій, участі у діяльності, яка підриває зусилля США по боротьбі з незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів, або використанні експорту США для підтримки оборонно-промислової бази НВАК і КНР.

Як повідомляв УНН, раніше США ввели санкції відносно двох іранських чиновників, яких звинуватили у причетності до викрадення і загибелі у полоні в Ірані колишнього агента ФБР Роберта Левінсона.

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