США ввели санкции против иранских чиновников из-за похищения агента ФБР

“Высокопоставленные иранские чиновники санкционировали похищение и задержание Левинсона и начали кампанию дезинформации, чтобы отвести вину от режима”, — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Отмечается, что санкции введены против Мохаммада Базери и Ахмада Хаза из Министерства разведки и безопасности Ирана. Теперь любое их имущество, находящееся под юрисдикцией США, должно быть заблокировано, а лицам из США запрещено иметь с ними дело. Иностранцы рискуют попасть в черные списки, связавшись с ними, а иностранные банки также могут быть наказаны за сознательное содействие этим лицам.

Американские чиновники заявили, что все доказательства, собранные на сегодняшний день США, указывают на то, что Левинсон, пропавший без вести на острове Киш в Персидском заливе в апреле 2007 года, вероятно, умер в плену. Семья Левинсона еще в марте заявила, что считает, что Левинсон погиб под стражей в Иране.

Американские чиновники отказались подробно объяснять, почему они объявили о санкциях только сейчас, сказав лишь, что это долгий процесс сбора доказательств и принятия юридического решения.