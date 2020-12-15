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США ввели санкції проти іранських чиновників через викрадення агента ФБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. США ввели санкції відносно двох іранських чиновників, яких звинуватили у причетності до викрадення та загибелі у полоні в Ірані колишнього агента ФБР Роберта Левінсона. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

США ввели санкції проти іранських чиновників через викрадення агента ФБР

“Високопоставлені іранські чиновники санкціонували викрадення та затримання Левінсона та розпочали кампанію дезінформації, щоб відхилити провину від режиму”, — заявив держсекретар США Майк Помпео.

Зазначається, що санкції введені проти Мохаммада Базері та Ахмада Хазая з Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Тепер будь-яке їх майно, що знаходиться під юрисдикцією США, має бути заблоковано, а особам з США заборонено мати з ними справу. Іноземці ризикують потрапити до чорних списків США за зв’язок з ними, а іноземні банки також можуть бути покарані за свідоме сприяння цим особам.

Американські чиновники заявили, що всі докази, зібрані на сьогоднішній день США, вказують на те, що Левінсон, який зник безвісти на острові Кіш в Перській затоці в квітні 2007 року, ймовірно, помер у полоні. Сім’я Левінсона ще в березні заявила, що вважає, що Левінсон загинув під вартою в Ірані.

Американські чиновники відмовилися детально пояснювати, чому вони оголосили про санкції тільки зараз, сказавши лише, що це довгий процес збору доказів та прийняття юридичного рішення.

Українські Національні Новини

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