США внесли Кадырова в "список Магнитского"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Соединенные штаты внесли в санкционный список пять россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, передает УНН.
Согласно дополнениям, которые опубликованы на сайте ведомства, санкции кроме Кадырова, были также введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешеня.
Добавим, что должности этих людей в списке не указываются.
Напомним, Министерство торговли США объявило о решении включить в свой "черный список" две российские компании.