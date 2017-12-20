США внесли Кадырова в "список Магнитского"

Согласно дополнениям, которые опубликованы на сайте ведомства, санкции кроме Кадырова, были также введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешеня.

Добавим, что должности этих людей в списке не указываются.

Напомним, Министерство торговли США объявило о решении включить в свой "черный список" две российские компании.