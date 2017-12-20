США внесли Кадирова до "списку Магнітського"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сполучені штати внесли до санкційного списку п'ятьох росіян, включно голову Чечні Рамзана Кадирова. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, передає УНН.
Згідно з доповненнями, які опубліковані на сайті відомства, санкції крім Кадирова, були також введені проти Аюба Катаєва, Юлії Майорової, Андрія Павлова і Олексія Шешеня.
Додамо, що посади цих людей в списку не вказуються.
Нагадаємо, Міністерство торгівлі Сполучених Штатів оголосило про рішення включити до свого “чорного списку” дві російські компанії.